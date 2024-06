In den vergangenen Wochen konnten der Fuß- und Radverkehr bereits über die neue Brücke geführt werden, da die abschließenden Asphaltbauarbeiten an der neuen Geh- und Radwegrampe getätigt wurden. Bereits seit Montag, 24. Juni 2024, kann der Fuß- und Radverkehr die fertiggestellte Rampe an der Mozartbrücke nutzen. Hier fehlen abschließend noch die Arbeiten des finalen Geländers und der Begrünung. Die neue Geh- und Radwegrampe ist barrierefrei zugänglich und wurde deshalb in der Steigung angepasst. Auch ein Ruhepodest wurde errichtet.

Auf der Brücke selbst sind die Asphaltarbeiten ebenfalls abgeschlossen. Hier wird in den kommenden Wochen noch die fehlende Absturzsicherung ergänzt. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Brücke für den Verkehr wieder freigegeben. Unterhalb der Brücke finden derweil Verblendungsarbeiten statt. Die neue Mozartbrücke soll der alten optisch ähneln und wird wieder mit einem Naturstein verblendet.

Mitte Juli werden erneute Kranarbeiten notwendig sein, da eine weitere Verbindung – in Form einer Treppe – von den Rheinanlagen zur Mozartbrücke errichtet wird. Auch hier wird die Optik an das alte Konstrukt erinnern.

Der Durchgang zum Schwanenteich innerhalb der Rheinanlagen ist derzeit aufgrund der andauernden Bauarbeiten gesperrt. Voraussichtlich Ende Juli wird dies wieder möglich sein. Der Fußverkehr wird dann wechselseitig unterhalb der Brücke durch eine Absperrung geführt, da weiterhin Bauarbeiten am Mauerwerk getätigt werden.

Während der Baumaßnahme Mozartbrücke hat das Tiefbauamt Umplanungen vorgenommen. So wird der Bodenbelag unterhalb der Brücke direkt dem neuen innerhalb der Rheinanlagen angepasst, sodass seitens des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen keine weitere Baumaßnahme in diesem Bereich ansteht. Derzeit wird von einer Fertigstellung im Sommer 2024 ausgegangen, sofern es keine Lieferschwierigkeiten gibt.

Bildunterschrift Ansicht Brücke: Die Mozartbrücke steht wieder. Bis vor kurzem konnte der Rad- und Fußverkehr schon über die neue Brücke fahren. Nun ist diese wieder für alle Verkehrsteilnehmenden gesperrt. Foto: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens

Bildunterschrift Mauerwerk: Derzeit werden die Natursteine am neuen Bauwerk angebracht. Foto: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens