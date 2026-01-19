Benefizveranstaltung mit Kalle Grundmann im Weingut Matthias Müller in Spay – 1020 Euro für die Caritas-Stiftung Koblenz

Wieder einmal ausverkauftes Haus im Weingut Matthias Müller in Spay. Nach der tollen Resonanz in den vergangenen Jahren fand erneut eine Benefizveranstaltung zugunsten der Caritas-Stiftung Koblenz statt. Die Gäste genossen leckere Weine und unterstützten gleichzeitig einen guten Zweck.

Der Mittelrhein zwischen Dichtung und Wahrheit

Der über die Region hinaus bekannte Theologe Kalle Grundmann nahm die Gäste mit auf eine vinologische Rheinreise vom Mäuseturm in Bingen bis zum Drachenfels in Königswinter. Interessante Informationen, humorvolle Anekdoten und Passagen zum Nachdenken: Mit seiner typisch-rheinischen Art zog der Kultur- und Weinbotschafter das Publikum in seinen Bann. Zu den Ausführungen wurden Weine aus dem gastgebenden Weingut kredenzt.

Zusammenhalten, wo wir leben

Der komplette Erlös in Höhe von 1020 Euro kommt der Caritas-Stiftung Koblenz zugute. „Zusammenhalten, wo wir leben: Unsere Stiftungsmittel werden nur für lokale Zwecke verwendet und helfen gezielt Menschen, die dringend Unterstützung benötigen“, sagte Ernst Josef Lehrer, Vorsitzender des Stiftungskuratoriums. „Wir danken Kalle Grundmann für das ehrenamtliche Engagement und dem Weingut Matthias Müller, dass wir mit unserer Benefizveranstaltung wieder zu Gast sein durften.“

Weitere Informationen:

www.caritas-koblenz.de/stiftung

Foto 1 (Johanna Thönnes)

Freuten sich über eine gelungene Benefizweinprobe mit einem tollen Erlös für die Caritas-Stiftung (v. l. n. r.): Johannes Müller, Kalle Grundmann, Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel, Ernst Josef Lehrer