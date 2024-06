Noch an zwei Wochenenden Programm

Lahnstein. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Lahnsteiner Theatersommer wird vom 21. bis 23. Juni noch die Komödie „Brigitte Bordeaux“ von Sergej Gößner gespielt. Hier wird die Idylle eines kleinen Dorfes von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt, als Papa Herbert, bisher ein bodenständiger Winzer und engagiertes Mitglied der Dorfgemeinschaft, beschließt, als Frau zu leben und sogar um den Titel der Weinprinzessin zu kämpfen. Was zunächst als Zerreißprobe für die Familie beginnt, zieht schnell überregionale Aufmerksamkeit auf sich.

Am 28. und 30. Juni führt Musicalstar Bruno Grassini bei der „Sommernacht der Musicals“ durch eine unvergessliche Best-Of-Musical-Night im sommerlichen Theatergarten.

Und am 29. Juni trifft bei „Wein und Musica“ eine Winzerweinprobe auf italienische Musik: Mit einem umfangreichen italienischen Repertoire von Klassik bis Popmusik unterhält Bruno Grassini musikalisch, während fünf erlesene Weinen des Weingutes Hohn aus Leutesdorf verkostet werden. Zu jedem Ticket ist zusätzlich und ausschließlich im Vorverkauf ein Winzerteller zubuchbar.

Tickets sind online unter www.ticket-regional.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, darunter auch in der Touristinfo Lahnstein am Salhofplatz, erhältlich.

Bildunterzeilen:

„Brigitte Bordeaux“ wird noch an drei Tagen gespielt. (Foto: Arina Horre)