Vielseitiges Programm und stimmungsvolle Atmosphäre

Bendorf. Der traditionelle Weihnachtsmarkt der Stadt Bendorf lädt vom 6. bis 8. Dezember in die festlich geschmückte Innenstadt zum Bummeln, Staunen und Verweilen ein.

Vor der malerischen Kulisse der Doppelkirche St. Medard erwartet die Gäste auf dem Kirchplatz wieder ein weihnachtlich-romantisches Arrangement: Liebevoll hergerichtete Holzhütten, Rindenmulch, rustikale Stehtische und eine lebende Krippe mit Burenziegen der Familie Deurer. Abseits der Hektik des Alltags können die Gäste die besinnliche Adventszeit mit allen Sinnen genießen.

Rund 100 Stände bieten ein traditionelles Weihnachtsangebot mit Kunsthandwerk, Geschenkideen und vielseitigen Gaumenfreuden. Heimische Vereine und gemeinnützige Institutionen offerieren neben süßen Leckereien auch weihnachtliche Geschenkartikel und Selbstgebasteltes.

Nach einer musikalischen Darbietung der Bodelschwingh-Schule eröffnet Bürgermeister Christoph Mohr den Markt um 16.45 Uhr offiziell und zeichnet die Sieger des Glühwein-Contests 2023 mit einer Plakette aus.

Auch in diesem Jahr haben die Marktbesucherinnen und -besucher erneut die Möglichkeit, beim Glühwein-Contest ihr Geschmacksurteil abzugeben und das beste Heißgetränk zu küren.

Mit ein wenig Glück trifft man außerdem auf den Nikolaus, der am Marktwochenende regelmäßig seine Runden dreht und Süßigkeiten an den Nachwuchs verteilt.

In der urigen „Waldecke“ am unteren Kirchplatz dreht sich wieder alles rund um das Thema Wald: Daniel Wirges verkauft Weihnachtsbäume aus der Region und Holzprodukte, Motorsägen-Schnitzer Yakup Wentz führt sein Können vor.

Die Geschäfte und Gastronomiebetriebe der Innenstadt sind bestens vorbereitet und freuen sich darauf, ihre Kundschaft mit freundlichem Service und hochwertigen Produkten zu begeistern.

Besondere Aktionen gibt es außerdem in der Bücherei Bendorf, wo ein Buchbasar angeboten wird und beim Offenen Atelier in der Concordiastraße, wo die Haus- und Hofgemeinschaft beim „Advent im Hof“ Köstliches und Schönes anbietet.

Wie immer gibt es auch ein abwechslungsreiches Musikangebot: Auf der großen transparenten Bühne vor der Doppelkirche treten lokale Musikvereine und hochkarätige Bands und Künstler auf – das Programm mit Pop und Jazz sorgt auch in diesem Jahr fast ohne Unterbrechung für Adventsstimmung.

Für die Abendkonzerte konnten hervorragende Acts gewonnen werden: So steht am Freitag um 19.30 Uhr Weihnachtspop mit EUPHORIA aus Koblenz auf dem Programm. Am Samstagabend dürfen sich die Besucher um 19.30 Uhr auf Christmas Jazz & Swing mit dem Trio Mayence freuen.

Auch für das Kinderangebot auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen. In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Bendorf wird am Marktsamstag und -sonntag in der evangelischen Kirche ein weihnachtlicher Film gezeigt. Jung und Alt sind herzlich zu einem Kinoerlebnis in einer besonderen Atmosphäre eingeladen.

Im kompletten Marktgebiet warten weitere Überraschungen und Neuheiten für Groß und Klein. Um mehr zu erfahren, lohnt es sich, immer mal wieder einen Blick in die Social Media-Kanäle der Stadtverwaltung Bendorf zu werfen.

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes sind:

– Freitag, 6. Dezember: 15:00 – 21:30 Uhr

– Samstag, 7. Dezember: 12:00 – 21:30 Uhr

– Sonntag, 8. Dezember: 11:00 – 18:30 Uhr

Veranstalter sind die Stadt Bendorf und die Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf und Aktiv Sayn.

Wie in den vergangenen Jahren stehen den Besucherinnen und Besuchern ausgeschilderte, kostenlose Parkplätze zur Verfügung, um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Weitere Informationen gibt es bei der Stadtverwaltung Bendorf, Stadtmarketing und Kultur, Im Stadtpark 1-2, 56170 Bendorf, Tel.: 02622/703-106, alexander.smirnow@bendorf.de oder www.bendorf.de.

Fotos zur lizenzfreien Nutzung (T. Artzdorf/Stadt Bendorf):