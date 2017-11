Weihnachtsmarkt in Koblenz – Zweite Andienungszeit in Fußgängerzone fällt weg

Die zweite Andienungszeit der Fußgängerzone in der Altstadt von 17:30 Uhr – 19:00 Uhr wird während des Koblenzer Weihnachtsmarktes ab 24. November aufgehoben. Daher senkt sich der Poller in der Görgenstraße/Entenpfuhl in dieser Zeit nicht wieder ab. Die Andienungszeit in den Morgenstunden von 05:00 Uhr – 11:00 Uhr bleibt bestehen.

Eine weitere Änderung betrifft den Stellplatz an der öffentlichen Ladesäule für Elektrofahrzeuge am Willi-Hörter-Platz vor dem Rathaus. Er ist bereits in der Aufbauphase des Weihnachtsmarktes ab Montag, 06.11.2017 gesperrt. Das Laden von Elektrofahrzeuge ist dann nicht mehr möglich.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 03.11.2017