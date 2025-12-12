Ein Stück Neuwieder Weihnachtsmarkt für die eigenen vier Wände

Christbäume stehen für viele Menschen geradezu sinnbildlich für das Weihnachtsfest. Hier kommt die Familie an Heiligabend zusammen, um gemeinsam zu singen, zu lachen und sich gegenseitig zu beschenken. Auch der Neuwieder Knuspermarkt ist mit vielen größeren und kleineren Bäumen bestückt, die zwischen den Buden stehen und für eine festliche Atmosphäre sorgen. Wie bereits in den vergangenen Jahren können diese Bäume kurz vor dem Fest wieder kostengünstig erworben werden. Am Montag, 22. Dezember, stehen die Tannen zwischen 14 und 18 Uhr zu einem Festpreis von je fünf Euro zum Verkauf.

Wer einen Baum erwerben möchte, kann sich einfach am Regionalladen Amalie (Stand Nr. 11) bei den Mitarbeitenden des Stadtmarketings melden, die an ihren gelben Westen leicht zu erkennen sind. Sie begleiten die Interessentinnen und Interessenten zu ihrem Wunschbaum und händigen diesen nach Barzahlung aus. Die Bäume müssen direkt mitgenommen werden – eine „Baum-Reservierung“ ist nicht möglich. Zum Verkauf stehen zudem nur die Tannen selbst und nicht etwaiger Baumschmuck wie Lichterketten oder Ähnliches.

Knuspermarkt lädt zum vorweihnachtlichen Verweilen ein

Noch bis Dienstag, 23. Dezember, laden der Neuwieder Knuspermarkt und das Kinder-Knusperland große und kleine Gäste dazu ein, im Herzen der Innenstadt so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen. Am letzten Tag haben die gastronomischen Stände auf dem Markt aufgrund des darauffolgenden Heiligabends bis 22 Uhr geöffnet. Bis zum Beginn der Weihnachtsfeiertage lockt der Knuspermarkt mit einem vielfältigen Rahmenprogramm mit musikalischen Höhepunkten und abwechslungsreichen Aktionen für Kinder auf den Luisenplatz. Junge Marktbesucher kommen besonders beim Tannenbaumschmucktöpfern und Plätzchenbacken auf ihre Kosten und können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Zudem ist immer dienstags Familientag – dann gelten für Knuspermarkt-Highlights wie das Riesenrad günstigere Preise. Die vollständige Programmübersicht ist online unter www.neuwied.de/knuspermarkt abrufbar.

Bildunterschrift:

Noch bis zum 23. Dezember lädt der Knuspermarkt in der Neuwieder Innenstadt zum geselligen Beisammensein und Weihnachtsstimmung tanken ein. Am Montag, 22. Dezember, können die Weihnachtsbäume, die den Markt schmücken, wieder für einen geringen Betrag erworben und mit nach Hause genommen werden.

Foto: Stephan Eismann