Weihnachtsbaumsammlungen durch den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz finden in jedem Stadtteil zweimal statt. Die Termine werden jedes Jahr im Abfallkalender unter dem jeweiligen Stadtteil veröffentlicht.
Die Weihnachtsbäume, max. 1,80 m lang, müssen ohne Schmuck, ohne Lametta und ohne Ständer am Abfuhrtag bis spätestens 6. Uhr bzw. am Vorabend der Abfuhr frühestens ab 19 Uhr an den Straßenrand gelegt werden. Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet die Bevölkerung keinen sonstigen Grünschnitt dazuzulegen – dieser wird nicht mitgenommen.
Hier die Termine der beiden Weihnachtsbaum-Straßensammlungen:
Altstadt                                    07.01.2026                             27.01.2026
Arenberg                                 26.01.2026                             12.02.2026
Arzheim                                   26.01.2026                             12.02.2026
Asterstein                                14.01.2026                             09.02.2026
Bubenheim                             12.01.2026                             29.01.2026
Ehrenbreitstein                       14.01.2026                             09.02.2026
Goldgrube                               08.01.2026                             28.01.2026
Güls 1                                      23.01.2026                             13.02.2026
Güls 2                                      23.01.2026                             13.02.2026
Horchheim                              15.01.2026                             05.02.2026
Horchheimer Höhe                 15.01.2026                             05.02.2026
Immendorf                              26.01.2026                             12.02.2026
Karthause 1                            20.01.2026                             04.02.2026
Karthause 2                            19.01.2026                             03.02.2026
Karthause 3                            19.01.2026                             03.02.2026
Kesselheim                             12.01.2026                             29.01.2026
Lay                                           09.01.2026                             02.02.2026
Lützel                                       12.01.2026                             29.01.2026
Moselweiß                              08.01.2026                             28.01.2026
Metternich 1                            22.01.2026                             11.02.2026
Metternich 2                            22.01.2026                             11.02.2026
Neuendorf                               13.01.2026                             30.01.2026
Niederberg                              14.01.2026                             09.02.2026
Oberwerth                               08.01.2026                             28.01.2026
Pfaffendorf                              16.01.2026                             06.02.2026
Pfaffendorfer Höhe                16.01.2026                             06.02.2026
Rauental                                 09.01.2026                             02.02.2026
Rübenach 1                            21.01.2026                             10.02.2026
Rübenach 2                            21.01.2026                             10.02.2026
Stolzenfels                              20.01.2026                             04.02.2026
Stadtmitte                                07.01.2026                             27.01.2026
Vorstadt                                   07.01.2026                             27.01.2026
Wallersheim                            13.01.2026                             30.01.2026
Weihnachtsbäume können auch bei der Grünschnittkompostieranlage in der Greiffenklaustraße in Niederberg abgegeben werden.
Im Winter (01.11-31.03.) hat sie folgende Öffnungszeiten:
Mo. + Do.      8.00 – 12.00 Uhr + 13.00 – 15.00 Uhr,
Di. + Fr.         8.00 – 12.00 Uhr + 13.00 – 17.00 Uhr
Mi. + Sa.       8.00 – 12.00 Uhr.
Am 16. und 17.02.26 ist die Kompostieranlage geschlossen.