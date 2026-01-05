Weihnachtsbaumsammlungen durch den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz finden in jedem Stadtteil zweimal statt. Die Termine werden jedes Jahr im Abfallkalender unter dem jeweiligen Stadtteil veröffentlicht.
Die Weihnachtsbäume, max. 1,80 m lang, müssen ohne Schmuck, ohne Lametta und ohne Ständer am Abfuhrtag bis spätestens 6. Uhr bzw. am Vorabend der Abfuhr frühestens ab 19 Uhr an den Straßenrand gelegt werden. Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet die Bevölkerung keinen sonstigen Grünschnitt dazuzulegen – dieser wird nicht mitgenommen.
Hier die Termine der beiden Weihnachtsbaum-Straßensammlung
en:
Altstadt
07.01.2026 27.01.2026
Arenberg
26.01.2026 12.02.2026
Arzheim
26.01.2026 12.02.2026
Asterstein
14.01.2026 09.02.2026
Bubenheim
12.01.2026 29.01.2026
Ehrenbreitstein
14.01.2026 09.02.2026
Goldgrube
08.01.2026 28.01.2026
Güls 1
23.01.2026 13.02.2026
Güls 2
23.01.2026 13.02.2026
Horchheim
15.01.2026 05.02.2026
Horchheimer Höhe
15.01.2026 05.02.2026
Immendorf
26.01.2026 12.02.2026
Karthause 1
20.01.2026 04.02.2026
Karthause 2
19.01.2026 03.02.2026
Karthause 3
19.01.2026 03.02.2026
Kesselheim
12.01.2026 29.01.2026
Lay
09.01.2026 02.02.2026
Lützel
12.01.2026 29.01.2026
Moselweiß
08.01.2026 28.01.2026
Metternich 1
22.01.2026 11.02.2026
Metternich 2
22.01.2026 11.02.2026
Neuendorf
13.01.2026 30.01.2026
Niederberg
14.01.2026 09.02.2026
Oberwerth
08.01.2026 28.01.2026
Pfaffendorf
16.01.2026 06.02.2026
Pfaffendorfer Höhe
16.01.2026 06.02.2026
Rauental
09.01.2026 02.02.2026
Rübenach 1
21.01.2026 10.02.2026
Rübenach 2
21.01.2026 10.02.2026
Stolzenfels
20.01.2026 04.02.2026
Stadtmitte
07.01.2026 27.01.2026
Vorstadt
07.01.2026 27.01.2026
Wallersheim
13.01.2026 30.01.2026
Weihnachtsbäume können auch bei der Grünschnittkompostieranlage in der Greiffenklaustraße in Niederberg abgegeben werden.
Im Winter (01.11-31.03.) hat sie folgende Öffnungszeiten:
Mo. + Do. 8.00 – 12.00 Uhr + 13.00 – 15.00 Uhr,
Di. + Fr. 8.00 – 12.00 Uhr + 13.00 – 17.00 Uhr
Mi. + Sa. 8.00 – 12.00 Uhr.
Am 16. und 17.02.26 ist die Kompostieranlage geschlossen.