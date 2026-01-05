Weihnachtsbaumsammlungen durch den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz finden in jedem Stadtteil zweimal statt. Die Termine werden jedes Jahr im Abfallkalender unter dem jeweiligen Stadtteil veröffentlicht.

Die Weihnachtsbäume, max. 1,80 m lang, müssen ohne Schmuck, ohne Lametta und ohne Ständer am Abfuhrtag bis spätestens 6. Uhr bzw. am Vorabend der Abfuhr frühestens ab 19 Uhr an den Straßenrand gelegt werden. Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet die Bevölkerung keinen sonstigen Grünschnitt dazuzulegen – dieser wird nicht mitgenommen.

Hier die Termine der beiden Weihnachtsbaum-Straßensammlung en:

Altstadt 07.01.2026 27.01.2026

Arenberg 26.01.2026 12.02.2026

Arzheim 26.01.2026 12.02.2026

Asterstein 14.01.2026 09.02.2026

Bubenheim 12.01.2026 29.01.2026

Ehrenbreitstein 14.01.2026 09.02.2026

Goldgrube 08.01.2026 28.01.2026

Güls 1 23.01.2026 13.02.2026

Güls 2 23.01.2026 13.02.2026

Horchheim 15.01.2026 05.02.2026

Horchheimer Höhe 15.01.2026 05.02.2026

Immendorf 26.01.2026 12.02.2026

Karthause 1 20.01.2026 04.02.2026

Karthause 2 19.01.2026 03.02.2026

Karthause 3 19.01.2026 03.02.2026

Kesselheim 12.01.2026 29.01.2026

Lay 09.01.2026 02.02.2026

Lützel 12.01.2026 29.01.2026

Moselweiß 08.01.2026 28.01.2026

Metternich 1 22.01.2026 11.02.2026

Metternich 2 22.01.2026 11.02.2026

Neuendorf 13.01.2026 30.01.2026

Niederberg 14.01.2026 09.02.2026

Oberwerth 08.01.2026 28.01.2026

Pfaffendorf 16.01.2026 06.02.2026

Pfaffendorfer Höhe 16.01.2026 06.02.2026

Rauental 09.01.2026 02.02.2026

Rübenach 1 21.01.2026 10.02.2026

Rübenach 2 21.01.2026 10.02.2026

Stolzenfels 20.01.2026 04.02.2026

Stadtmitte 07.01.2026 27.01.2026

Vorstadt 07.01.2026 27.01.2026

Wallersheim 13.01.2026 30.01.2026

Weihnachtsbäume können auch bei der Grünschnittkompostieranlage in der Greiffenklaustraße in Niederberg abgegeben werden.

Im Winter (01.11-31.03.) hat sie folgende Öffnungszeiten:

Mo. + Do. 8.00 – 12.00 Uhr + 13.00 – 15.00 Uhr,

Di. + Fr. 8.00 – 12.00 Uhr + 13.00 – 17.00 Uhr

Mi. + Sa. 8.00 – 12.00 Uhr.

Am 16. und 17.02.26 ist die Kompostieranlage geschlossen.