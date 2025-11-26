Brigitte Neumann und K. D. Boden lesen am 9. Dezember

Die Innenstadt ist bereits festlich dekoriert, auf dem Luisenplatz lockt der Knuspermarkt mit allerlei weihnachtlichen Genüssen, feierlichen Klängen und einem attraktiven Verkaufsangebot: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit ist in Neuwied schon deutlich spürbar. Wer trotz alldem noch einen kleinen Anstoß braucht, um so richtig in besinnliche Feststimmung zu kommen, ist am Dienstag, 9. Dezember, in der Neuwieder Stadtbibliothek an der richtigen Adresse. Ab 15 Uhr verbreiten Brigitte Neumann und K. D. Boden mit ihrer Lesung „Zeilenweise Weihnachten“ im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe des Neuwieder Seniorenbeirats „Zur vollen Stunde“ vorweihnachtliche Stimmung. Der Eintritt ist kostenfrei, wer am 9. Dezember in der Stadtbibliothek im historischen Rathaus, Pfarrstraße 8, dabei sein will, wird jedoch darum gebeten, sich im Vorfeld anzumelden. Dies ist telefonisch unter 02631/802 700 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de möglich.