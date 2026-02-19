Verkehr auf der Augustenthaler Straße ab 23. Februar beeinträchtigt

Entlang der Augustenthaler Straße in Niederbieber müssen kurzfristig mehrere Bäume gefällt werden. Das hat eine gemeinsame Kontrolle durch das Stadtbauamt und die zuständige Revierförsterin ergeben. Bei den 15 bis 20 Meter hohen Laubbäumen, die auf einem waldähnlichen Grünstreifen entlang der Augustenthaler Straße in Hanglage wachsen, wurde Baumfäule im Übergangsbereich vom Stamm zur Wurzel festgestellt. „Hier ist Gefahr im Verzug“, macht Manfred Reitz, Leiter der städtischen Straßen- und Tiefbauabteilung, deutlich. „Die Bäume könnten jederzeit umkippen und auf die Straße und die dahinterliegende Wohnbebauung fallen.“ Deshalb werden die Bäume, bei denen es sich vornehmlich um Robinien handelt, bereits in der kommenden Woche gefällt. Ab Montag, 23. Februar, 8.30 Uhr kommt es infolgedessen auf der Augustenthaler Straße zu Verkehrseinschränkungen.

Konkret wird im betreffenden Zeitraum die Augustenthaler Straße in Niederbieber zwischen der Einmündung in die Straße „Bornberg“ und der Hausnummer 71a in Fahrtrichtung Altwied halbseitig gesperrt. Der fließende Verkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt. Während der eigentlichen Fällungsmaßnahmen wird die Straße aus Sicherheitsgründen vollgesperrt – dann zeigt die Ampelanlage für beide Fahrtrichtungen kurzzeitig rot. Nach erfolgreicher Fällung des Baumes wird der Verkehr unverzüglich wieder freigegeben. Die Arbeiten sollen im Laufe der kommenden Woche abgeschlossen sein. Danach ist die Augustenthaler Straße wieder ohne Einschränkungen befahrbar.