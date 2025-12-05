Online-Veranstaltung der Arbeitsagentur informiert Jugendliche und Eltern

Das Ausbildungsende ist ein bedeutsamer Meilenstein für junge Menschen und ihre Eltern. Nicht jeder wird vom Ausbildungsbetrieb übernommen oder möchte dortbleiben. Neben der Möglichkeit einen anderen Arbeitgeber zu finden, streben manche an noch einmal zur Schule oder Uni zu gehen, andere vielleicht sogar eine Auszeit im Ausland.

In einer Online-Veranstaltung zeigt die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen jungen Leuten und ihren Eltern am Montag, 15. Dezember, um 17 Uhr auf, welche Möglichkeiten sich je nach Interessenlage anbieten. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/koblenz-mayen/berufsberatungvordemerwerbsleben-0

Nähere Informationen: 02651 / 950 333