Kinder erobern Wald mit allen Sinnen

Diesjährige Wald-Jugendspiele lassen Schulklassen staunen und mitfiebern

In Bendorf ging es für 20 dritte Klassen mit über 400 Kindern in den Wald. Die Schülerinnen und Schüler entdeckten diesen beeindruckenden Lebensraum auf spielerische Weise auf dem lehr- und erlebnisreichen Parcours.

„Da war wieder eine ordentliche Begeisterung“, lacht Revierleiter Johannes Biwer in Bendorf. „Und jedes Jahr ist es schön Kinderaugen leuchten zu sehen! Weil die Kids fasziniert sind oder erstaunt oder weil sie einfach nur einen tollen Tag im Wald hatten mit viel Action, Spaß und Spannung.“

Vielfalt der Stationen des Parcours spiegelt Vielfalt des Waldes wieder

An den insgesamt zwölf Stationen des Parcours und unterwegs im Wald lösten die Klassen im Team spannende Rätsel, beantworteten Quizfragen oder zeigten, wie sie als Team auch sportliche und spielerische Herausforderungen meistern.

So fanden sie im Wald versteckte Tiersilhouetten und haben den Tieren passende Fußabrücke, so genannte Trittsiegel, zugeordnet. Sie erfühlten Früchte verschiedener Bäume, ohne zu gucken. Sie halfen Familie Siebenschläfer über eine Biotopbrücke in den rettenden Wald. Sie lernten action-reich, wie der Wald dabei hilft, Wasser zu speichern und dabei auch starke Regenfälle besser zurückzuhalten – besser als versiegelte oder vegetationsfreie Flächen. Ein wichtiger Aspekt in Sachen Überflutungsschutz.

„Es ist enorm, welche komplexen Zusammenhänge die Kinder durch die spielerische Herangehensweise der Waldjugendspiele verstehen“, zeigt sich Försterin Anne Grobbel beeindruckt. Ganz nebenbei sammeln die Schulklassen bei jeder Aufgabe Punkte, die am Ende zusammengezählt werden. Die Siegerklasse der Medardus Grundschule 3e durfte sich über eine Jahreskarte für den Tierpark in Rheinböllen für jeden Schüler freuen.

Über den zweiten Platz und Eintrittskarten fürs Bendorfer Freibad durfte sich die Klasse 3 der Grundschule Stromberg freuen und den dritten Platz, verbunden mit einem Gutschein für den Bendorfer Buchladen belegte die Klasse 3c der Grundschule Bodelschwingh.

Letztendlich gingen aber keine Schülerin und kein Schüler mit leeren Händen nach Hause. Alle teilnehmenden Klassen durften sich über Urkunden, Insektenhotels und eine Tageseintrittskarte des Tierparks Rheinböllen freuen.

Kinder finden Wald toll und kommen vielleicht ins Grübeln

„Der Tag im Wald soll den Kindern vor allem Spaß machen. Nur so stellen sie fest wie besonders und wichtig dieses Ökosystem für uns alle ist. Die immer heißeren und trockeneren Perioden haben Spuren im Wald hinterlassen. Die Wälder verändern sich durch den Klimawandel“, erklärt Revierleiter Johannes Biwer. „Uns ist wichtig, dass die Kinder verstehen, was der Wald mit ihnen zu tun hat, wie wichtig er für uns Menschen ist und was sie für den Wald tun können.“

Waldjugendspiele sind Gemeinschaftsaufgabe für die Zukunft unserer Kinder

Über 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie externe und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind dieses Jahr wieder in ganz Rheinland-Pfalz im Einsatz. Diese werden z.B. als Forstpatinnen und -paten eingesetzt, die mit den Klassen von Station zu Station gehen oder als Stationsbetreuende. Auch beim Aufbau der Parcours oder der Auswertung werden allerlei helfende Hände benötigt.

„Jeden Tag aufs Neue sehen wir, wie der Klimawandel unsere Wälder verändert. Die Wald-Jugendspiele sind ein kleiner Versuch den nächsten Generationen etwas vom Wald mitzugeben, sie im Wald zu begeistern und zu einem positiven Handeln für den Wald aufzurufen“, erklärt Försterin Anne Grobbel vom Forstamt Koblenz.

Die Wald-Jugendspiele fanden zum 41. Mal in ganz Rheinland-Pfalz statt. Hauptsponsor bei den Wald-Jugendspielen ist die Sparda-Bank Südwest eG.. Jährlich erkunden rund 12.000 Schülerinnen und Schüler mit Forstleuten von Landesforsten Rheinland-Pfalz unterstützt durch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) den Wald und verlagern das Klassenzimmer unters Blätterdach.