Bürger haben vielfältige Möglichkeiten zur Beantragung von Briefwahlunterlagen

Lahnstein. Rund 14.000 Personen aus Lahnstein haben am 22. März 2026 die Möglichkeit, bei der Wahl zum 19. Landtag von Rheinland-Pfalz über die politische Zukunft ihres Bundeslandes mitzuentscheiden. Mit ihrer Stimme nehmen die Wahlberechtigten unmittelbar Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments in Mainz und damit auf die Schwerpunkte der Landespolitik in den kommenden fünf Jahren.

Die offiziellen Wahlbenachrichtigungen werden ab dem 17. Februar 2026 an die Haushalte versandt. Um den Bürgerinnen und Bürgern eine einfache und flexible Teilnahme zu ermöglichen, bietet die Stadtverwaltung Lahnstein verschiedene kontaktlose Wege zur Beantragung von Briefwahlunterlagen an. So können die Unterlagen nach Erhalt der Benachrichtigung bequem über den aufgedruckten QR-Code, per Mail an wahlen@lahnstein.de oder online über das Formular auf der städtischen Website unter www.lahnstein.de/briefwahl angefordert werden. Alternativ bleibt die schriftliche Beantragung über das Formular auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung möglich, während eine telefonische Antragstellung aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen ist.

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen können entweder kostenfrei mit der Deutschen Post verschickt oder in den Briefkasten des Wahlamtes an der Stadthalle Lahnstein eingeworfen werden. Die Stadtverwaltung bittet davon abzusehen, die Briefwahlunterlagen bei anderen Dienststellen der Stadt Lahnstein einzuwerfen.

Für Bürger, die persönliche Unterstützung bei der Beantragung benötigen oder ihre Stimme direkt vor Ort abgeben möchten, öffnet das Wahlbüro in den Konferenzräumen der Stadthalle am Salhofplatz ab dem 19. Februar 2026 seine Türen. Geöffnet ist montags bis freitags von 8.30 bis 11.30 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14.00 bis 17.30 Uhr. Eine Terminvereinbarung für den Besuch ist nicht erforderlich.

Oberbürgermeister Lennart Siefert betont in seinem Appell an die Bürger die Bedeutung der Wahlbeteiligung: „Demokratie ist kein Selbstläufer, sondern lebt von unserer aktiven Beteiligung. Jede abgegebene Stimme am 22. März ist ein klares Bekenntnis zu unserer Mitverantwortung für Rheinland-Pfalz und unsere Heimatstadt Lahnstein. Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und bestimmen Sie die Richtung für unser Morgen mit!“