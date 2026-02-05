Die VR Bank RheinAhrEifel eG hat am 3. Februar eine exklusive Kids-Pressekonferenz im Rahmen der Koblenz Tennis Open in der EPG-Arena Koblenz ausgerichtet. Das Event bot Kindern von 8 bis 16 Jahren die Möglichkeit, ihre Tennis-Idole hautnah zu erleben.

Authentischer Einblick in den Profitennis

Die Kids-Pressekonferenz eröffnete den jungen Besuchern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Profitennis. Sie konnten die Spieler live erleben, eine echte Pressekonferenz miterleben und wie die großen Journalisten Fragen an die Profis stellen.

Vielfältiges Programm für Kinder und Eltern

Am Nachmittag ergänzten Aktiv- und Erlebnisstationen das Programm. Die „Straße der Sinne“ lud die Kinder ein, ihre Sinne zu schärfen – Riechen, Fühlen, Schmecken und Tasten standen im Mittelpunkt. Darüber hinaus erhielten sie Informationen zu gesunden Lebensmitteln.

Auch die Eltern wurden eingebunden und erhielten Informationen sowie Austausch rund um Gesundheit und Prävention. Die Veranstaltung war kostenlos für alle angemeldeten Kinder und eine erwachsene Begleitperson.

Mit diesem Engagement demonstriert die VR Bank RheinAhrEifel eG ihre Überzeugung, dass Sport und die Förderung junger Menschen zentrale Faktoren für die Zukunftsfähigkeit der Region sind. Durch die Schaffung von inspirierenden Erlebnissen wie dieser Kids-Pressekonferenz trägt die Bank dazu bei, Kindern und Jugendlichen Vorbilder zu zeigen, ihre Begeisterung für Sport zu wecken und ihnen Perspektiven zu eröffnen. Solche Investitionen in die junge Generation stärken nicht nur das Gemeinschaftsgefühl vor Ort, sondern fördern auch die Identifikation mit der Region und schaffen nachhaltige positive Effekte für die Gesellschaft.

Internationales Herren-Tennis auf hohem Niveau

Die Koblenz Tennis Open finden vom 1. bis 8. Februar 2026 in der EPG-Arena statt und bieten den Zuschauerinnen und Zuschauern eine Woche mit international besetztem Herren-Tennis auf hohem sportlichem Niveau. Das Turnier ist für seine besondere Atmosphäre bekannt – nah dran, intensiv und mit unmittelbarem Kontakt zu den Profis.