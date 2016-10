Vorübergehende Zusammenlegung der Bewohnerparkzonen 8A und 8B

Im Zuge der Kanalerneuerung in der Mainzer Straße werden in den nächsten Monaten einige Stellplätze im öffentlichen Verkehrsraum entfallen.

Um die Einschränkungen der Bewohner mit Bewohnerparkausweisen in diesem Bereich möglichst gering zu halten, wird mit sofortiger Wirkung das zonenübergreifende Parken in den Parkzonen 8A und 8B zugelassen.

Das bedeutet, dass die Inhaber eines Bewohnerparkausweises der Zone 8A auch in der Parkzone 8B parken dürfen und umgekehrt.

Diese Regelung gilt bis zum 30.04.2017, da die Baumaßnahme bis dahin abgeschlossen sein wird.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 13.10.2016