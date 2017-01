Vortrag und Podiumsdiskussion: Rechtspopulismus in Europa

Die Europäische Union steht auch 2017 vor großen Herausforderungen. Unter anderem bestimmen nationalistische Haltungen und nationale Egoismen das Bild in weiten Teilen Europas. Populistische Protestbewegungen und antieuropäische Gruppierungen erhalten Zulauf. Sie speisen sich aus einem diffusen Unbehagen an Politik, Staat und Medien. Manche erkennen im Erstarken rechtspopulistischer Strömungen in den USA und Europa „verständliche Reaktionen besorgter Bürger“.

Was genau ist daran verständlich? Europe Direct Koblenz möchte zur Versachlichung beitragen, den Ursachen nachgehen und nach den Folgen dieser Entwicklung für die repräsentative und verfassungsstaatliche Demokratie fragen. Auch mögliche Gegenstrategien sollen zur Sprache kommen.

Als Redner und Podiumsteilnehmer konnten zwei anerkannte Wissenschaftler gewonnen werden.

Prof. Dr. Claus Leggewie, Politikwissenschaftler

Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts (KWI) in Essen

Prof. Dr. Frank Decker, Politologe

Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Moderation: Selina Marx vom Südwestrundfunk.

Grußworte von Herrn Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig

Dienstag, 17. Januar 2017

18.00 – 20.00 Uhr

Rathaussaal Koblenz

Willi-Hörter-Platz 1

56068 Koblenz

Sie sind herzlich eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen.

Der Eintritt ist frei.

www.europa.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 10.01.2017