Bendorf. Die Herausforderungen unserer Zeit – Klimawandel, wachsende soziale Ungleichheit, Verlust der biologischen Vielfalt und viele weitere Krisen – werfen die Frage auf, ob unser aktuelles Wirtschaftsmodell noch zukunftsfähig ist. Sind Profitmaximierung und Wettbewerb die richtigen Leitlinien für eine nachhaltige Zukunft? Oder braucht es eine grundlegende Neuausrichtung hin zu einer Wirtschaftsweise, die das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellt?

Antworten auf diese drängenden Fragen gibt Dr. Hanno Heil, Sprecher der Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Koblenz/Mittelrhein, in einem spannenden Vortrag am Freitag, 11. Juli, ab 17 Uhr in der Grünen Entdeckerlounge auf dem Bendorfer Kirchplatz. In seinem Vortrag wird er die Theorie und Praxis der Gemeinwohl-Ökonomie vorstellen und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in eine Diskussion eintreten.

Die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) fordert ein Wirtschaftssystem, das den Menschen und den Planeten in den Mittelpunkt stellt. Statt nur den Profit von Unternehmen zu maximieren, soll die Wirtschaft auf Werte wie Solidarität, Fairness und ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. Diese neue Orientierung könnte eine Antwort auf die immer drängender werdenden Krisen der Gegenwart sein.

Eingeladen sind alle Interessierten – besonders aber Akteurinnen und Akteure aus der Wirtschaft – die über eine nachhaltigere, gerechtere Wirtschaftsweise nachdenken und diskutieren möchten.