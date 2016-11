Vortrag „Digitale Medien in der Familie“

Um die Auswirkung des Gebrauchs moderner Medien geht es in einem Vortrag, den Professor Stefan Aufenanger aus Mainz am Montag, 14. November um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Koblenz hält. Unter der Überschrift „Smartphone, Tablet und soziale Netzwerke – wie sie das Familienleben beeinflussen und wie man damit umgehen kann“ präsentiert der Referent neueste Erkenntnisse über Rolle digitaler Medien in der Familie. Smartphones bekommen schon Grundschüler, Tablets benutzen schon die Jüngeren und soziale Netzwerke werden von fast allen Familienmitgliedern genutzt. Es geht jedoch nicht immer dabei problemlos zu.

Der Vortrag zeigt zum einem auf, welche Rolle digitale Medien im Leben von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen spielen und weiterhin welche Möglichkeiten es gibt, damit sinnvoll, produktiv und angenehm für das Familienleben damit umzugehen.

Stefan Aufenanger ist Professor für Erziehungswissenschaften und Medienpädagogik an der Universität Mainz. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Themen Multimedia und Lernen, Medienethik und Mediensozialisation.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Koblenzer Jugendbuchwoche statt. Der Eintritt ist kostenfrei.

www.stb.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 08.11.2016