Vortag „Zwiebeltürme und Wendeltreppen“

Am Montag, 23. Januar 2017 begibt sich Dr. Jens Fachbach (Trier) sich auf die Spuren kurfürstlicher Hofbaumeister in Koblenz, Ehrenbreitstein und dem Umland. Er geht der Fragen nach, welche Bauten in Koblenz im 17. und 18. Jahrhundert entstanden. Und was machte einen Hofbaumeister in dieser Zeit aus, welche Aufgaben hatte er?

Die Veranstaltung gehört zum Rahmenprogramm der Ausstellung „Ach seht doch wie der Himmel lacht? Barock in Koblenz“ im Mittelrhein-Museum. Beginn des Vortrages im EG der Stadtbibliothek Koblenz ist 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

veröffentlicht am: 17.01.2017