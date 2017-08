Vorschlägen oder Bewerbungen für die „Ehrennadel für besondere integrative Leistungen und Engagement erwünscht

In Koblenz lebten im Juli 113.862 Bürgerinnen und Bürger. Mehr als ein Viertel (derzeit 29,7 %) von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Sie stammen aus mehr als 130 Ländern. Die Integrationsarbeit findet in erster Linie auf kommunaler Ebene statt und wird zu einem großen Teil von dem Engagement vieler privater und ehrenamtlicher Bürger und Initiativen getragen.

Dieses Engagement möchte die Stadt Koblenz öffentlich anerkennen und schreibt die „Ehrennadel für besondere integrative Leistungen und Engagement“ aus. Seit 2014 wird diese Ehrennadel bei der Abschlussveranstaltung der Interkulturellen Wochen an drei Personen bzw. Initiativen verliehen.

Mit der Verleihung der Ehrennadel für besondere integrative Leistungen und Engagement sollen Personen, Vereine, Verbände oder Institutionen und Initiativen aus Koblenz, die im Bereich der Integration herausragendes Engagement bewiesen haben, geehrt werden. Die Ehrennadel wird für Aktivitäten, Maßnahmen und Projekte in der Integrationsarbeit verliehen, die seit mindestens einem Jahr durchgeführt werden.

Bewerbungen und Vorschläge können bis zum 30. September 2017 bei der Stadtverwaltung Koblenz, Sachgebiet Integration, Ludwig-Erhard-Straße 2, 56073 Koblenz, eingereicht werden.

Voraussetzung ist die Beschreibung des Projektes, der Organisation bzw. Einrichtung oder des ehrenamtlichen Engagements einer Person mit dem dafür vorgesehen Bewerbungsbogen. Der Bewerbungsbogen steht auf der Homepage der Leitstelle für Integration www.integration.koblenz.de in der Rubrik „Download“. Auf Anfrage sendet die Leitstelle für Integration den Bewerbungsbogen auch zu. Anfrage bitte per E-Mail an integration@stadt.koblenz.de

Die Preisverleihung durch den Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig wird im Rahmen der Abschlussveranstaltung der Interkulturellen Wochen am 04. November 2017 in der Kulturfabrik Koblenz stattfinden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 08.08.2017