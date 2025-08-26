Henriette Vogt heißt am Donnerstag, 28. August, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Alles, was du über Hunde wissen musst, erzählt von einer Katze“ von Fred Blunt.

Hunde verstehen ist für die Katz! Und diese Katze will dich unbedingt davon überzeugen, dass Katzen besser sind als Hunde. Bis eine sehr große Katze auftaucht. Doch ausgerechnet die „dummen“ Hunde beweisen, was wahre Loyalität bedeutet, und eilen zur Rettung. Fazit: Vielleicht sind Hunde gar nicht so dumm, sondern die besten Freunde der Welt … Aber das bleibt unter uns!

Vorgelesen wird ab 16:00 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.