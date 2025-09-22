Henriette Vogt heißt am Donnerstag, 25. September, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Das kleine Blau & das kleine Gelb“ von Leo Lionni.

Das kleine Blau und das kleine Gelb sind beste Freunde. Eines Tages beschließen sie, zusammen zu spielen, und als sie sich in einer herzlichen Umarmung treffen, geschieht etwas Wunderbares: Sie vermischen sich und werden zu Grün. Diese unerwartete Verwandlung führt zunächst zu Verwirrung bei ihren Familien, die sie nicht wiedererkennen. Doch schließlich begreifen alle, dass die Freundschaft und die Liebe, die das kleine Blau und das kleine Gelb zueinander empfinden, sie zu etwas Neuem und Schönem zusammengeführt hat.

Vorgelesen wird ab 16:00 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.