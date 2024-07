Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, den 4. Juli 2024, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Vorgelesen wird die Geschichte „Paul & Opa zelten“ von Karsten Teich. Im Anschluss wird eine Kleinigkeit gebastelt.

Paul macht Ferien bei Opa auf dem Land. Opas Haus ist so gemütlich! Nach draußen geht Paul nicht so gern. Da gibt es allerlei, was pikst und sticht: Disteln, Brennnesseln, Insekten … Außerdem scheint die Sonne viel zu sehr! Doch als das Haus plötzlich voller Wespen ist, suchen die beiden mit dem Zelt Zuflucht im nahen Wald. Eine ganz neue Welt für Paul! Wofür sind die merkwürdigen Heringe da? Wie macht man Feuer für das Abendessen? Und warum ist es im Wald eigentlich so still? Ein neues vergnügliches Abenteuer mit Paul und Opa, bei dem Kinder viel über die Natur und alles rund ums Zelten lernen!

Vorgelesen wird ab 16 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.