Zum vierten Mal startet nächste Woche der Vorlese-Sommer Rheinland-Pfalz in der StadtBibliothek Koblenz. Die Leseförderaktion steht unter dem Motto „Der erste Schritt zum Lesen – lass Dir vorlesen!“. Sie wird für jüngere Kinder im Kita-Alter angeboten und findet vom 23. Juni bis 24. August 2025 statt.

Wie schon der Name vermuten lässt, dreht sich beim Vorlese-Sommer alles um tolle Bücher und das VORlesen: Die Kinder können spannende und lustige Bilderbücher und Vorlesebücher in der Stadtbibliothek ausleihen und sollen diese im häuslichen Umfeld vorgelesen bekommen. Bücher und Vorlesende werden in einen Clubausweis eingetragen. Zum Lieblingsbuch soll ein Bild gemalt und in der Bibliothek abgegeben werden.

Bei mindestens drei vorgelesenen Büchern und einem abgegebenen Bild erhalten die Kinder eine Urkunde. Außerdem werden viele tolle Preise in der Stadtbibliothek verlost. Jedes Kind nimmt zusätzlich an der landesweiten Verlosung im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz teil. Zu gewinnen ist unter anderem ein Kinderfahrrad.

Teilnehmen dürfen alle Kinder im Kita-Alter mit ihren jeweiligen Lieblingsvorleser:innen, egal ob Eltern, Großeltern, ältere Geschwister oder jemand anderes.

Der Vorlese-Sommer ist Teil der landesweiten Leseförderaktionen „Lesespaß aus der Bücherei“. Er findet zeitgleich zum bekannten Lesesommer statt. Vorlesen macht neugierig und eröffnet neue Welten. Der Wortschatz der Kinder wird vergrößert und die Konzentrationsfähigkeit gesteigert. Dadurch werden auch das Lesenlernen erleichtert und der Schuleintritt vereinfacht.

Die Anmeldung ist ab dem 23. Juni in der Stadtbibliothek möglich. Interessierte Kinder können sich im Forum Confluentes an der Infotheke im 4. OG melden.

Infos auch im Internet unter https://stb.koblenz.de oder unter www.vorlese-sommer.de

Die Stadtbibliothek freut sich auf viele Kinder und ihre Vorleser:innen!