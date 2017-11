Vorlese-Seminar in der Stadtbibliothek

Am Mittwoch, 15. November 2017 bietet die Stadtbibliothek Koblenz ein Seminar zum Thema „Vorlesen – wie macht man das?“ an. Das Seminar richtet sich an alle interessierten Vorleser, insbesondere Eltern und Großeltern.

In dem Seminar erfahren interessierte Teilnehmer alles, was man als Vorleser/in wissen sollte. Die Referentin, Traute van Aswegen, eine qualifizierte und erfahrene Vorleserin, gibt viele Tipps aus der Praxis und stellt bewährte Kinderliteratur vor.

Die Veranstaltung ist Teil der Koblenzer Kinder- und Jugendbuchwoche 2017, in deren Rahmen zahlreiche Veranstaltungen unter dem Motto „Freunde suchen, Freunde finden“ stattfinden. Sie wird in Kooperation mit dem Förderverein „Lesen und Buch – Freunde der Stadtbibliothek Koblenz“ organisiert.

Das Seminar findet von 14:00 bis 17:30 Uhr im 2. OG der Stadtbibliothek im Forum Confluentes statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung per Mail an stb@stadt.koblenz.de oder unter Tel.: 0261/129 2626 ist erforderlich.

Weitere Infos und Veranstaltungstipps finden Sie auch im Internet unter www.stb.koblenz.de oder www.jugendbuchwoche.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 06.11.2017