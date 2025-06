Bücherrücknahme für Grundschulen vom 30. Juni bis zum 4. Juli

Mit den bevorstehenden Sommerferien beginnt für viele Schülerinnen und Schüler in Kürze die wohl schönste Zeit des Jahres. Doch bevor das Schuljahr endet und die großen Ferien endlich losgehen, bittet das Amt für Schule und Sport der Stadt Neuwied alle Eltern der Schulkinder, die eine Neuwieder Grundschule besuchen darum, die geliehenen Schulbücher für das endende Schuljahr 2024/25 zurückzugeben. Die Rücknahme erfolgt für alle Neuwieder Grundschulen zentral im Amalie-Raiffeisen-Saal der vhs Neuwied, Heddesdorfer Straße 33-35. Hier können die Eltern in der Woche vom 30. Juni bis zum 4. Juli die geliehenen Lehrmittel von ihrem Nachwuchs zurückgeben.

Die Rückgabe der Bücher ist am Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr möglich. Eltern, die aus einem wichtigen Grund an den Terminen verhindert sind, werden gebeten, sich rechtzeitig mit dem Schulamt in Verbindung zu setzen und telefonisch unter 02631 802-240 oder 02631 802-631 einen Termin zu vereinbaren. Auch bei Fragen können sich Eltern dort melden.