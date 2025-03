Ab Montag, 24. März beginnen in der Straße Im Kreutzchen in Neuendorf die Vorbereitungen und anschließenden Arbeiten zur Erneuerung des Kanals. Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise unter Vollsperrung, da in einer offenen Baugrube gearbeitet wird. Die Maßnahme wird in drei Abschnitten umgesetzt: Der erste Abschnitt liegt Im Kreutzchen zwischen den Hausnummern 18 bis 20, der zweite Abschnitt von Hausnummer 68 bis 82 und der dritte Abschnitt von der Herberichstraße bis Hausnummer 30.

Durch die Arbeiten im zweiten und dritten Bauabschnitt wird die Zufahrt in das Wohngebiet erschwert, beziehungsweise unmöglich. Um den Zugang für die Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin zu gewähren wird für den Zeitraum eine Umfahrungsstrecke im Schillweg eingerichtet und ausgeschildert. Die Grundstücke werden fußläufig jederzeit erreichbar sein.

Die gesamte Maßnahme soll, vorausgesetzt es treten keine unvorhergesehenen Umstände auf, ca. 10 Monate andauern. Die Stadtentwässerung Koblenz bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.