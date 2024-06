Im Zuge der Sanierung des Mischwasserkanals in der Grenzstraße im Stadtteil Asterstein wird ein circa zehn Meter langes Teilstück in offener Bauweise erneuert. Für die Dauer des Bauvorhabens wird deshalb der betroffene Abschnitt der Grenzstraße zwischen den Hausnummern 17 und 17a voll gesperrt. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 3. Juni und werden voraussichtlich am Freitag, 14. Juni abgeschlossen. Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.

Die Stadtentwässerung Koblenz bittet die Bewohnerinnen und Bewohner, sowie die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die erforderliche Baumaßnahme.

Aufgrund der Arbeiten an der Straße kommt es auch zu Einschränkungen auf den Linien 15, 26 und 29 der koveb:

Linie 5/15:

In Richtung Asterstein fahren die Busse der Linie 5/15 ab der Haltestelle “Asterstein Schulzentrum” weiter über die Lehrhohl und Lindenallee zur Ersatzhaltestelle gegenüber der Feuerwehrfachschule.

Die Linie 15 fährt ab dort weiter über den regulären Linienweg zum Lullo-Reinhardt-Platz.

Die Busse der Linie 5 wenden am Lullo-Reinhardt-Platz und setzen an der Haltestelle “Feuerwehrfachschule A” wieder ein.

Linie 26:

In Richtung Asterstein fahren die Busse der Linie 26 ab der Haltestelle “Asterstein Schulzentrum” weiter über die Lehrhohl und Lindenallee zur Ersatzhaltestelle gegenüber der Feuerwehrfachschule.

Die Busse der Linie 26 fahren ab dort weiter über den regulären Linienweg zum Lullo-Reinhardt-Platz.

Linie 29:

Die Busse der Linie 29 in Richtung Niederberg fahren zunächst ab der Haltestelle “Asterstein Schulzentrum” weiter über Lehrhohl und Lindenallee. Von dort geht es über die Straße “Auf dem Sande” und über ein Teilstück der Grenzstraße nach Arzheim.

Die Haltestellen “Feuerwehrfachschule B” und “Goebensiedlung” werden in dieser Zeit nicht angefahren.

Die Fahrten aller Linien Richtung Zentrum erfolgen über den regulären Linienweg.