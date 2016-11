„Volles Haus“ beim Frauenempfang des Oberbürgermeisters

Wie jedes Jahr im November lud Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig zum traditionellen Frauenempfang in den Historischen Rathaussaal ein – als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für das große und vielfältige ehrenamtliche Engagement von Frauen in Koblenz. In seiner Begrüßungsrede (als Audiodatei auf www.hofmann-goettig.de hinterlegt) ging er auf Benachteiligungsgründe unterschiedlicher Art ein und stellte die Wichtigkeit von Toleranz und Vielfalt in den Mittelpunkt. Keiner solle hier in Koblenz z.B. wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft, der Religion oder Weltanschauung oder aufgrund seiner sexuellen Identität benachteiligt werden. Insbesondere hob der Oberbürgermeister das breit gefächerte Netz und den hohen Einsatz sowohl auf professioneller als auch ehrenamtlicher Ebene in unserer Stadt hervor. Dies unterstütze den Abbau von Vorurteilen, verstärke die Akzeptanz von Vielfalt und trage so zu einer positiven Entwicklung unserer Gesellschaft bei.

Anspruchsvoll und hochinteressant war der Vortrag der Festrednerin Prof. Dr. Daniela Braun von der Hochschule Koblenz zum Thema „Gender versus Diversity – Frauenförderung, Gleichstellung und andere Herausforderungen“. Es lohnt sich sehr, diesen Vortrag, der demnächst auf www.frauen.koblenz.de eingestellt wird, noch einmal nachzulesen. Hana Lee und Karsten Huschke vom Theater Koblenz gestalteten den musikalischen Part des Abends und begeisterten mit „Heiterem aus großer Oper“ das Publikum. Das abschließende gemütliche Zusammensein stand ganz im Zeichen des „Netzwerkens“: Bei Frauengesprächen mit Sekt und Selters wurden in angenehmer Atmosphäre alte Bekanntschaften gepflegt und viele neue Kontakte geknüpft.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.11.2016