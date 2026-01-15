Volkshochschule Neuwied präsentiert starkes Semesterprogramm

Neues Jahr, neue Pläne, neue Ziele – und viele Möglichkeiten, sie umzusetzen: Die Volkshochschule Neuwied „Die Brücke“ (VHS) bietet im neuen Semester mit dem Schwerpunkt „Future Skills – Gemeinsam das Morgen gestalten“ eine große Auswahl an Kursen, die dabei helfen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Der Semesterbeginn zum Jahreswechsel ist der ideale Zeitpunkt, die ersten Schritte zu machen. Ein entscheidender Faktor, um Pläne tatsächlich umzusetzen, ist die Motivation. Die gemeinsame Lernumgebung hilft hier. An der Volkshochschule treffen Menschen auf Gleichgesinnte: Regelmäßiger Austausch und die Unterstützung durch Kursleitende und Mitlernende motivieren, auch in stressigen Zeiten am Ball zu bleiben. Das Programm der VHS ist traditionell facettenreich. Auch diesmal hält es Kurse, Workshops, Exkursionen und Vorträgen aus den unterschiedlichsten Lebens- und Wissensbereichen bereit. Besonders praktisch: Die VHS bietet flexible Kurszeiten, die sich gut mit Beruf und Familie vereinen lassen. Neben Abendkursen und Wochenendangeboten gibt es zahlreiche Online-Kurse. So bilden sich Interessierte einfach von zu Hause aus weiter.

Hochwertiges Kursangebot und spannende Exkursionen

Japanisch, Arabisch, Schwedisch und Russisch gehören zu den angebotenen Sprachkursen. Der Kulturbereich umfasst das kreative und handwerkliche Gestalten, Mal- und Zeichnenkurse, Fotografie, Theater und Literatur. Die gesundheitsorientierten Angebote informieren über „Frühjahrsputz“ im Körper, die vegetarische und die mediterrane italienische Küche, sie lehren über Entspannung, Achtsamkeit und Lebensenergie. Die IT-Fortbildungen umfassen neben klassischen EDV-Kursen, u. a. Canva- und Affinity-Kurse. Die „Digitalen Alltagshelfer“ behandeln konkrete Themen wie Onlinekonten oder Gesundheits-Apps. In individuellem Tempo und kleinen Gruppen erklärt die „Senioren-Uni“ unter anderem Handy-Apps im Alltag und Vergleichsportale. Exkursionen führen ins Städel Museum in Frankfurt („Monets Küste“), ins Käthe-Kollwitz-Museum in Köln („KOLLWITZ NEU SEHEN“) und zum Staatstheater Wiesbaden („Der Barbier von Sevilla“).

Alle Interessierten können sich ab sofort für die kommenden VHS-Kurse anmelden. Das Programm ist online unter www.vhs-neuwied.de verfügbar. Die Anmeldung erfolgt ganz bequem über die Homepage, telefonisch unter 02631 802 5510 oder direkt vor Ort in der Heddesdorfer Straße 33.

Zum Bild: Starten motiviert ins neue Semester (von links): Neuwieds Bürgermeister Peter Jung, VHS-Leiterin Jutta Günther und die Bereichsleitungen Hagen Peters, Yuliya Meißner und Lyuba Kluge (vorne) in der Gymnastikhalle der VHS.

(Foto: Melanie Lange)