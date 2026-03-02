Die Volkshochschule Koblenz sucht ab dem Herbstsemester 2026 qualifizierte Dozentinnen und Dozenten für Computer- und Smartphone Kurse. Gesucht werden Personen mit fundierten Kenntnissen in Windows- und/ oder Mac-Grundlagen, Dateiverwaltung, Internetanwendungen sowie Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Darüber hinaus sollen Smartphone-Kurse für Android-Nutzende angeboten werden, die grundlegende Funktionen, App-Nutzung, Kommunikation, Fotoverwaltung sowie Aspekte von Sicherheit und Datenschutz vermitteln.
Vorausgesetzt werden praktische Erfahrung im EDV-Bereich sowie nachweisbare Qualifikationen. Idealerweise bringen Bewerberinnen und Bewerber zudem Erfahrung im Anleiten von Gruppen mit. Neben fachlicher Kompetenz ist die Fähigkeit gefragt, komplexe Inhalte verständlich und praxisnah zu vermitteln -vor allem für eine ältere Zielgruppe.
Die Tätigkeit erfolgt auf Honorarbasis und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten. Interessierte werden gebeten, einen Lebenslauf, Angaben zu Qualifikationen sowie mögliche Kursideen einzureichen. Die entsprechende Meldung erfolgt dann an die Fachbereichsleitung Mara Hoffmann (mara.hoffmann@vhs.koblenz.de oder telefonisch unter der 0261 129 3705).