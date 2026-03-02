Die Volkshochschule Koblenz sucht ab dem Herbstsemester 2026 qualifizierte Dozentinnen und Dozenten für Computer- und Smartphone Kurse. Gesucht werden Personen mit fundierten Kenntnissen in Windows- und/ oder Mac-Grundlagen, Dateiverwaltung, Internetanwendungen sowie Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Darüber hinaus sollen Smartphone-Kurse für Android-Nutzende angeboten werden, die grundlegende Funktionen, App-Nutzung, Kommunikation, Fotoverwaltung sowie Aspekte von Sicherheit und Datenschutz vermitteln.

Vorausgesetzt werden praktische Erfahrung im EDV-Bereich sowie nachweisbare Qualifikationen. Idealerweise bringen Bewerberinnen und Bewerber zudem Erfahrung im Anleiten von Gruppen mit. Neben fachlicher Kompetenz ist die Fähigkeit gefragt, komplexe Inhalte verständlich und praxisnah zu vermitteln -vor allem für eine ältere Zielgruppe.