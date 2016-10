Volkshochschule Koblenz – neue Kurse:

Erfolgreich verhandeln

Sie möchten mehr aus ihren Verhandlungen mit Kunden, Kollegen und Vorgesetzten herausholen? Sie möchten mehr Geld, Verantwortung, spannendere Projekte usw.? All das ist Verhandlungssache.

In diesem Seminar lernen Sie Ihren persönlichen Verhandlungsstil kennen und zu optimieren. Sie lernen Verhandlungen zu planen, durchzuführen und einen Plan B zu erstellen. Sie erfahren, welche Verhandlungszonen es gibt, was es mit der Macht des ersten Angebots auf sich hat und welche Methoden der Beeinflussung es gibt.

Übungen und Rollenspiele führen Sie Schritt für Schritt durch Ihre Verhandlung zum Erfolg.

Termin: 29. Oktober 2016, 09:00 – 16:30 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 0261/129-3702 oder online unter www.vhs-koblenz.de

Effektives Zeitmanagement

Gutes Zeitmanagement ist eine Schlüsselqualifikation.

In diesem Seminar lernen Sie zahlreiche Ansätze und Methoden kennen, mit denen Sie Ihren Arbeitsalltag sinnvoll strukturieren können, um sich mehr zeitlichen Spielraum zu verschaffen. Sie gewinnen neue Perspektiven auf Ihr Selbstmanagement und Ihre persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten.

Termin: 29. Oktober 2016, 10:00 – 16:00 Uhr

veröffentlicht am: 18.10.2016