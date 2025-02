Für Interessierte an der heimischen Vogelwelt bietet die Waldökostation Remstecken des Umweltamtes Koblenz einen „Schnuppernachmittag zur Vogelbeobachtung“.

Die rund 2-stündige kostenlose Veranstaltung beginnt am kommenden Donnerstag, 20. Februar um 15 Uhr in der Waldökostation. Bei einem kurzen Spaziergang entlang der Wildgehege wird der Umgang mit dem Fernglas geübt und Vögel beobachtet und bestimmt. Im Anschluss werden aus der warmen Waldökostation Vögel an vorbereiteten Futterplätzen im Hof beobachtet und über deren Lebensweise berichtet. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl wird um Anmeldung gebeten unter (0261) 129 1957 oder per E-Mail an Oliver. Euskirchen( at) Stadt. Koblenz. de