Gleich dreimal kann man im Juni in der Gießhalle der Sayner Hütte jazzigen Chorgesang vom Feinsten hören. Los geht es am 17. Juni, wenn sich die A-cappella-Gruppen Lylac und Accent zu einem faszinierenden Doppelkonzert treffen. Um 19 Uhr teilen sich die Newcomer aus Rheinland-Pfalz die Bühne mit dem weltbekannten Ensemble Accent, wobei es auch gleich international wird, denn hier singen sechs Sänger aus fünf Ländern und von zwei Kontinenten. Seit gut zehn Jahren nimmt Accent Musik auf und tourt mit großem Erfolg in Europa, Amerika und Asien – ganz in der Tradition von Take 6 und The Hi-Lo’s. Alle Sänger sind versierte Arrangeure und Instrumentalisten, die gemeinsam ihrer Liebe zum harmonischen Jazzgesang nachgehen. Alan Paul, Sänger der legendären Combo The Manhattan Transfer, lobte Accent in höchsten Tönen und erklärte die Kollegen zu legitimen Erben der Vokalgruppe. Tickets gibt es unter www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=218892

Das zweite Konzert rückt am 22. Juni um 19.30 Uhr die Musik von Johann Sebastian Bach in den Mittelpunkt, wobei das von Jonathan Hofmann geleitete RheinMainEnsemble von Alexander von Heißen nicht nur an Orgel und Cembalo, sondern auch am Fender-Rhodes-Piano begleitet wird. Bachs berühmte Motetten treffen hier auf ein Instrument, das speziell in Jazz, Pop, Funk und Soulmusik zum Einsatz kommt. Durch seinen unverwechselbaren, glockenähnlichen und weichen Klang erlangte das Fender-Rhodes-Piano bei Musikern schnell eine hohe Popularität. Das RheinMainEnsemble möchte mit diesem Programm den Blick auf Bekanntes erweitern, Ohren öffnen und zeigen, wie Bachs Motetten in unserer Zeit klingen können. Der moderne Soundaspekt wird durch zwei zeitgenössische A-cappella-Kompositionen von Ola Gjeilo (*1978) komplettiert. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.