Lahnstein. Im Rahmen der Buchpräsentation „Lebendiges Lahnstein“, das im Verlag Rudolf Kring erschienen ist, wurden vier Bürger mit der Ehrennadel der Stadt Lahnstein in Gold überrascht. Oberbürgermeister Lennart Siefert bezeichnete es als ein „Herzensanliegen“, das er einem Vorschlag aus dem Rat folgend vier Personen für ihren langjährigen und unermüdlichen Einsatz für die Stadt Lahnstein auszeichnen dürfe: „Diesen Menschen ist es zu verdanken, dass wir viele Informationen zur jüngeren Geschichte unserer Heimatstadt aus erster Hand erhalten haben. Sie beantworten Fragen, sie erzählen Episoden und berichten über Ereignisse. Sie sind für uns als Zeitzeugen von unschätzbarem Wert.“

In alphabethischer Reihenfolge wurde Willi Eisenbarth, Friedrich Felgenheier, Rudolf Kring und Werner Valler die hohe Ehre zuteil.

Willi Eisenbarth (87) war Mitarbeiter der Stadt Lahnstein, zunächst beim Bauhof, später als Archivar. Heute steht sein ehrenamtliches Engagement rund um die alten Gemäuer und die Geschichte der Stadt Lahnstein im Fokus. Zu den Gebäuden, um die er sich intensiv gekümmert hat, gehören die Hospitalkapelle und das Stadtmauerhäuschen sowie viele größere und kleinere Initiativen zugunsten historischer Gebäude, darunter Beschilderungen, Reparaturen und Ergänzungen. Unvergessen ist sein Einsatz als Stadt- und Museumsführer und sein umfangreiches Wissen rund um die Geschichte der Stadt, an dem er alle teilhabenlässt. Bereits 2007 erhielt Eisenbarth die Ehrennadel der Stadt Lahnstein in Silber.

Friedrich Felgenheier (95) ist Pädagoge und war zuletzt bis zur Pensionierung als Rektor der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte tätig. Seit 1963 lebt er in Neuwied und erhielt 2009 für sein umfangreiches Engagement auch in anderen Bereichen das Bundesverdienstkreuz am Bande. Für Lahnstein bezog sich sein Engagement insbesondere auf die Ortsgeschichte von Niederlahnstein sowie der Pfarrgeschichte von St. Barbara. Er stellte die Daten für das veröffentlichte Familienbuch Niederlahnstein zusammen, das alle Niederlahnsteiner Personen aus den Kirchenbüchern von 1571 bis 1900 erfasst. Auch trat er bei verschiedenen Ausstellungen des Stadtarchivs als Zeitzeuge für den Zweiten Weltkrieg auf.

Rudolf Kring (87) ist Kaufmann und Verleger. Ob Lahnstein-Kalender oder zahlreiche Bücher, davon allein fünf gemeinsam mit dem Stadtarchiv Lahnstein herausgegebene Bildbände – sie alle wurden über ihn gedruckt. „In allem steckt unglaublich viel Initiative, Wissen und Herzblut von ihm. Auch der heute vorgestellte Band trägt seine Handschrift“, so Oberbürgermeister Siefert während seiner Ansprache. Krings Engagement für die Lahnsteiner Geschichte erstreckt sich noch weiter: So trat auch er schon oft als Zeitzeuge bei Ausstellungen des Stadtarchivs auf und berichtete eindrücklich über den Angriff am 11. November 1944, den er als Sechsjähriger erleben musste.

Werner Valler (95) war ebenfalls Lehrer und zuletzt 25 Jahre bis zu seiner Pensionierung Schulleiter an der Schillerschule Lahnstein. Es war ihm wichtig, dass sich die Schule in das gesellschaftliche Leben der Stadt Lahnstein einbringt. Für diesen über das berufliche Feld hinausgehende Einsatz und sein kirchliches Engagement erhielt er 2013 die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. Auch er stellte sich immer wieder als Zeitzeuge für Ausstellungen zum Zweiten Weltkrieg zur Verfügung.

OB Siefert dankte den Geehrten dafür, die Geschichte der Stadt Lahnstein lebendig zu halten und betonte abschließend: „Für uns ist dieser Einsatz von unschätzbarem Wert.“ Als Dankeschön erhielten sie die Ehrennadel der Stadt Lahnstein in Gold.

Bild 1: v.l.n.r.: Willi Eisenbarth, Rudolf Kring, Oberbürgermeister Lennart Siefert, der Vorsitzende des Lahnsteiner Altertumvereins Dr. Hubertus Seibert, Werner Valler, Friedrich Felgenheier und die Enkeltochter von Werner Valler.