Neues Programmheft erschienen

Lahnstein. Das Jugendkulturzentrum (JUKZ) der Stadt Lahnstein hat sein neues Programmheft für den Zeitraum September bis Dezember 2025 herausgebracht. Wieder gibt es eine Fülle von Angeboten, die sich an alle Generationen richten – von kreativen Kursen über Begegnungsformate bis hin zu Konzerten.

Kinder und Jugendliche können sich neben dem offenen Treff mit Kickern, Billiard, Gesellschafts- und Online-Spielen auf spannende Kurse wie den Kunst- und Malkurs und einen Töpferkurs freuen. In der Vorweihnachtszeit können sie beim Kerzengießen kreativ werden.

Jugendliche erwartet unter anderem der Treff JUKZ Friday an jedem ersten und dritten Freitag im Monat, das neue Beteiligungsprojekt Create:Space sowie eine große Halloween-Party am 31. Oktober.

Auch Erwachsene finden passende Angebote: Der Kunstabend mit Acrylmalerei lädt zum kreativen Ausprobieren ein und der Salsa-Tanzabend für alle Generationen verspricht heiße Rhythmen. Frauen ab 18 Jahren können beim Selbstbehauptungskurs praktische und theoretische Techniken erlernen und regelmäßigen Termine wie das Interkulturelle Frauencafé werden selbstverständlich fortgeführt.

Im Kulturbereich setzt das JUKZ seine erfolgreiche Konzertreihe fort: Beim Stormy Monday steht Greg Coulson im November und Krissy Matthews im Dezember auf der Bühne. Kurz vor Weihnachten steht dann noch Lulo Reinhardts Acoustic Lounge auf dem Programm.

Traditionell dabei sind auch das Repair Café sowie der Internettreff 55+, die den Austausch und das Miteinander fördern. Veranstaltungen wie der Tag der Vereinsvielfalt, ein interkultureller Musikabend und das Jubiläum des Runden Tisches runden das Programm ab.

Die Programmhefte liegen im JUKZ in der Wilhelmstraße 59, in der Touristinfo am Salhofplatz sowie im Rathaus Kirchstraße aus und stehen online unter www.lahnstein.de/jukz zum Download bereit.

Bildunterzeile:

Oberbürgermeister Lennart Siefert (Mitte) mit Nasstaran Houshmand und Thomas Seggel vom Jugendkulturzentrum bei der Vorstellung des neuen Programms (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)