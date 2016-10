Viel Rauch um Nichts

Koblenz (ots) – Zu einem vermeintlichen Brand wurden Feuerwehr und Polizei am gestrigen 5.10.2016, gegen 15.30 Uhr, in ein Haus am Löhrrondell in Koblenz gerufen.

Glücklicherweise entpuppte sich die „starke Rauchentwicklung“ als eine große Staubwolke, die durch Arbeiten mit einer Flex entstanden war, sodass die Rettungskräfte unverrichteter Dinge wieder abrücken konnten.

veröffentlicht am: 06.10.2016