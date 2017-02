vhs Geschichtskurs: Wilhelm II., das Deutsche Reich und Europa 1888-1918

Um 1900 befanden sich das Deutsche Reich und Kaiser Wilhelm II. scheinbar auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Danach geriet das nach einem „Platz an der Sonne“ strebende Reich außenpolitisch immer mehr in die Isolierung. Das Kaisertum Wilhelms II. wurde zugleich von zahlreichen

Skandalen heimgesucht und die Macht des Kaisers zunehmend in Frage gestellt.

Die Politik des deutschen Kaisers soll auch im zweiten Teil des Kurses über Wilhelm II. in den Kontext der europäischen Geschichte des 19. Jahrhunderts gestellt werden.

Beginn: Di. 14.02.17 von 11:00 – 13:30 Uhr:

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 06.02.2017