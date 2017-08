vhs ganz lecker!

Leckeres in knuspriger Hülle

Ob herzhaft oder süß, ob gerollt oder geschichtet, ob ganz oder gerupft – Pfannkuchen in allen Varianten sind eine preiswerte und schnelle Möglichkeit, die ganze Familie individuell froh zu machen. Davon bekommt man nie genug! Die Teilnehmenden dürfen sich von den vielfältigen Möglichkeiten überraschen lassen.

Bitte Kochschürze und Getränke mitbringen.

Termin: Di., 05.09.2017, 18:00-21:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Die Küche Südafrikas

In diesem Kurs wird den Teilnehmenden die südafrikanische Küche mit ihren Besonderheiten, ihrer Entstehung, ihren Einflüssen und natürlich ihrer Vielfalt näher gebracht. Die Teilnehmenden lernen die Nationalspeisen Südafrikas kennen. Die südafrikanische Küche ist kein einheitliches Gebilde und wird von jeder der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Südafrika für sich ausgelegt und beansprucht. Jede Provinz in Südafrika weist Eigenheiten und Schwerpunkte auf. An diesem Abend werden roter Blattsalat mit Radieschen, gebackenem Büffel-Mozzarella und Sardellen-Dressing, asiatisch aromatisierte Krabben-Törtchen, Lamm-Involtini gefüllt mit Ricottakäse und getrockneten Tomaten und warme Schokoladentarte zubereitet.

Bitte Schürze und Getränke mitbringen!

Termin: Fr., 08.09.2017, 18:00-21:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 25.08.2017