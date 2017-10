vhs ganz lecker!

Die Welt des Gin – Seminar für Einsteiger

Dieses Gin-Seminar ist die richtige Wahl für alle, die mehr über die weltbekannten Wacholderschnäpse erfahren möchten. Die Teilnehmenden werden eingeführt in die Herstellung von Gin, entdecken Gin aus der ganzen Welt und lernen, das richtige Tonic Water zum Gin zu finden. Am Anfang des Seminars werden die Teilnehmenden die sensorische Vielfalt erleben und lernen, wie sich verschiedene Gins unterscheiden. Im Laufe des Abends werden acht verschiedene Gin mit den dazu passenden Tonic Water und anderen Mischgetränken verkostet.

Termin: Do., 19.10.2017, 18:00-21:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Modernes südafrikanisches Streetfood

Diese Kochabende sind ein Streifzug durch die von vielen Kulturen und Kontinenten geprägte südafrikanische Küche. Die breite Palette südafrikanischer Speisen ist europäisch, fernöstlich und afrikanisch angehaucht und gerade diese Mischung macht sie typisch südafrikanisch. Dieser Kursabend zeigt, dass die moderne afrikanische Küche den Streetfood-Trend aufgegriffen hat. Es werden an diesem Abend verschiedene Fingerfood-Köstlichkeiten zubereitet, wie z. B. Sashimi-Salat, Chapati gefüllt mit Bobotie (südafrikanische Hackbraten-Spezialität) und mit Gemüse-Curry, Samosa gefüllt mit Schweinehack und Mangowürfeln und Amarula Crème Brûlée.

Bitte Schürze und Getränke mitbringen!

Termin: Fr., 20.10.2017, 18:00-21:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

veröffentlicht am: 04.10.2017