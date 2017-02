vhs Aquarell-Lab(oratorium) – eine Werkstatt für Fortgeschrittene

Wir erarbeiten uns aus der Vielfalt der Techniken und Mischtechniken des Aquarells eine Wissens- und Materialsammlung. Kapitel für Kapitel werden wir gemeinsam

Motive und Grundlagen neu erarbeiten und mit aktuellstem Wissen und Materialien ergänzen. Die Ergebnisse werden in einer noch zu wählenden Form präsentiert,

so dass am Ende des Semesters alle Teilnehmenden mit einem Skript zu einem bestimmten Thema nach Hause gehen.

Thema des Frühjahrssemesters 2017: Menschliche Figur.

Beginn: 15.02.17 von 18:00 – 20:15 Uhr.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3701/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 06.02.2017