Bus-Infozentrum wird Schutzraum für Kinder in Notsituationen

„Wenn Kinder Hilfe benötigen, haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bus-Infozentrum im Löhr-Center schon immer unterstützt – gar keine Frage“, erzählt koveb-Geschäftsführer Hansjörg Kunz. „Jetzt ist das aber offiziell und für alle deutlich sichtbar – das finden wir großartig!“ Damit meint Kunz den Aufkleber in Form einer roten Kappe mit der Aufschrift „Schängel in Sicherheit“, der nun gut sichtbar an den Fenstern des Bus-Infozentrums angebracht ist und der Kindern deutlich signalisiert: Hier bekommst du Hilfe in Konflikt- oder Notsituationen.

„Schängel in Sicherheit“ ist eine Initiative des Koblenzer Bündnisses für Familie, dem auch koveb und Stadtwerke Koblenz angehören. „Ziel ist es, Schutzräume und sichere Anlaufstellen für Kinder zu schaffen“, erklärt Minka Bäumges vom Koblenzer Bündnis für Familie. „Etwa dann, wenn Kinder in gefährliche Situationen geraten, bedroht werden, Angst haben oder es ihnen nicht gut geht und sie von ihren Eltern abgeholt werden möchten.“ Daher haben sich viele Geschäfte, Büros, Apotheken, Restaurants etc. in der Koblenzer Innenstadt und den Stadtteilen zusammengeschlossen und bieten Schutz und Hilfe in ihren Räumlichkeiten an.

Auch das Businfozentrum der koveb ist zukünftig eine sichere Anlaufstelle für Kinder. Was im Notfall zu tun ist, wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau. In einem Leitfaden sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst. „Das Projekt ist eine präventive Maßnahme“, betont Bäumges. „Im besten Fall muss kein Kind die Anlaufstelle nutzen – wenn doch, dann hilft unser Leitfaden und gibt Sicherheit.“