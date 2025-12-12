Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz lässt wie gewohnt ab der 50. Kalenderwoche 2025 die Broschüre „Entsorgung mit Service: INFOS & TERMINE 2026,“ kurz „Abfallratgeber 2026“ an alle Haushalte über die Dt. Post verteilen. Die Verteilung ist voraussichtlich bis Silvester abgeschlossen.

Wer kein Exemplar erhalten hat findet diese Broschüre auch online:

Die Entsorgungs-Broschüre widmet sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig den Themen

– Klimafreundliche Mobilität des Kommunalen Servicebetriebs

– der Veröffentlichung von vielen interessanten Beiträgen auf den Social-Media- Kanälen der Stadt

– dem Entgegentreten von Abfall-Ablagerungen in unserer schönen Stadt durch Umwelt-Scouts, Beschilderungen und dem Dreck-weg-Tag

sowie vielen anderen interessanten Beiträgen.