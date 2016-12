Versuchter Handtaschenraub in Koblenz – Zeugen gesucht

Koblenz (ots) – Am Montag, 19.12.2016, 20.35 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer einer Fußgängerin im Pastor-Metzdorf-Weg in Koblenz die Handtasche zu entreißen. Die Frau war zu Fuß auf dem Verbindungsweg zwischen der Herz-Jesu-Kirche und dem Moselring unterwegs. Kurz vor der Unterführung näherte sich der Radfahrer von hinten, fuhr links an der Frau vorbei und griff hierbei nach der Tasche, die von ihr über dem linken Arm getragen wurde. Die Frau konnte die Tasche jedoch festhalten. Anschließend fuhr der Radfahrer durch die Unterführung nach rechts in Richtung Saarplatzkreisel davon. Dieser war komplett dunkel gekleidet, trug einen eng anliegenden Windbreaker und einen Kapuzenpulli. Weitere Angaben zum Täter oder dessen Fahrrad konnte die 22-Jährige nicht machen. Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1031, entgegen.

veröffentlicht am: 20.12.2016