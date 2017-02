Versehentlich falschen Damenmantel mitgenommen?

Koblenz (ots) – Niederwerth Nach einer Karnevalsveranstaltung am Samstag dem 11.02.2017 in Niederwerth musste eine Besucherin entsetzt feststellen, dass nicht ihr, sondern ein anderer schwarzer Damenmantel an der Garderobe hing. Offensichtlich hat eine unbekannte Dame in feuchtfröhlicher Karnevalsstimmung die beiden Kleidungsstücke versehentlich vertauscht und dieses Versehen selbst noch gar nicht bemerkt. Da die Verliererin in der Innentasche des Mantels ihre Papiere, aufbewahrt hatte, wäre sie sehr dankbar, wenn sich die unbekannte Dame bei der Polizei Bendorf, (02622/94020), oder in dem Gasthaus zwecks Rückgabe des Kleidungsstückes meldet.

veröffentlicht am: 21.02.2017