Verkehrszeichenbrücke Mayener Straße wird erneuert

Am kommenden Donnerstag, 14.09.2017, wird die Verkehrszeichenbrücke an der Mayener Straße aus Richtung Lützel unmittelbar vor der Zufahrt zur B 9 erneuert. Für den Abriss der alten und Aufbau der neuen Schilderbrücke mittels Autokran muss die Mayener Straße in diesem Bereich von Donnerstag (14. September) 19.00 Uhr bis Freitagmorgen 5.00 Uhr, für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Die Umleitung Richtung Metternich / Trierer Straße bzw. auf die B 9 erfolgt über die Bodelschwinghstraße, Von-Kuhl-Straße und Eifelstraße. Fußgänger können, bis auf kurze Ausnahmen, passieren.

Das Tiefbauamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 12.09.2017