Birnbach (ots) – Am Mittwoch, 15.01.2025, gegen 06.00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8 in der Gemarkung Birnbach ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw die B 8, aus Richtung Birnbach kommend, in Fahrtrichtung Weyerbusch. Auf dem Streckenabschnitt stieß er mit dem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw.

Dabei entstand zumindest am, in Richtung Birnbach fahrenden Lkw Sachschaden. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Weyerbusch fort und entfernet sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.