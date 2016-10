Verkehrsunfall – Kind auf Zebrastreifen angefahren

Koblenz (ots) – Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Mittwoch, 26.10.2016, gegen 07.45 Uhr auf dem Fußgängerüberweg in der Straße „Am Mühlbach“ im Koblenzer Stadtteil Güls. Auf diesem wurde ein 6 Jahre alter Junge beim Überqueren von einem Pkw erfasst und verletzt. Der Fahrer eines Pkw war in der Straße „Am Mühlbach“, aus Richtung der Landesstraße 125 kommend unterwegs. Aus der Gegenrichtung kommend, hielt ein Schulbus an der Bushaltestelle an. Der Junge stieg aus diesem Bus aus und begab sich zu dem wenige Meter hinter dem Bus befindlichen Überweg. Als er diesen mit zwei weiteren Kinder überquerte, wurde er von dem Pkw erfasst und am Bein verletzt, was anschließend eine ärztliche Versorgung notwendig machte. Am Pkw entstand kein Schaden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 27.10.2016