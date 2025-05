Im Zuge der Erarbeitung des Verkehrs-, Mobilitäts- und Parkraumkonzepts für die Stadt Boppard fand am 19. Mai 2025 ein Bürgerworkshop in der Stadthalle Boppard statt. Rund 30 interessierte Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich über die bisherigen Analysen sowie erste Konzeptideen zur zukünftigen Verkehrs- und Parkraumgestaltung zu informieren und aktiv an der Planung mitzuwirken.

Initiiert wurde der Workshop von der Stadt Boppard, begleitet durch Fachplanerinnen und -planer der beteiligten Planungsbüros. „Wir wollen damit die Weichen stellen für die Zukunft. Sie sollen dabei mithelfen“ betonte der Erste Beigeordnete der Stadt Boppard, Helmut Zindorf, in Richtung der Bürgerinnen und Bürger, bevor er das Wort an die anwesenden Experten übergab.

Zu Beginn präsentierten die Expertenteams zentrale Ergebnisse aus der Analysephase. Diese umfasste die Themenbereiche motorisierter Individualverkehr, Parkraumbewirtschaftung, Fuß- und Radverkehr sowie den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Die fachliche Begleitung erfolgt durch folgende Planungsbüros:

· Stadt-Land-Plus aus Buchholz, vertreten durch Stadtplaner Axel Brechenser, zuständig für die Entwicklung des Fuß- und Radverkehrskonzepts.

· Büro VERTEC aus Koblenz, vertreten durch Ingenieur Markus Werhan, verantwortlich für den Bereich motorisierter Individualverkehr.

· Stadt-land-bahn (slb-Architekten) aus Boppard, vertreten durch Oliver Struth, zuständig für die Belange des Öffentlichen Personennahverkehrs.

· Büro KIM aus Mainz, das sich auf die Analyse und Planung des ruhenden Verkehrs (Parkraum) konzentriert.

Im Anschluss an die Präsentationen konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Thementischen intensiv mit den Fachplanern austauschen. Dabei wurden Ideen, Hinweise und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aufgenommen, die in die weitere Ausarbeitung des Konzepts einfließen sollen.

Ziel des umfassenden Konzepts ist es, die Stadt Boppard zukunftsfähig zu gestalten, den Verkehr nachhaltig zu organisieren, die Erreichbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität – insbesondere in der Innenstadt – zu steigern.

Die Stadt Boppard bedankt sich bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement und die konstruktiven Beiträge.