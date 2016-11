Verkaufsoffener Sonntag in Koblenz

Am letzten November-Wochenende lädt der vierte und somit auch letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres in Koblenz zum Shoppingvergnügen für die ganze Familie ein. Die Geschäfte der Innenstadt sowie der Gewerbepark Koblenz werden von 13:00 bis 18:00 Uhr für Sie geöffnet sein.

Verbringen Sie den ersten Advent zusammen mit Ihrer Familie oder Freunden bei einer schönen Shoppingtour in Koblenz und genießen Sie die weihnachtliche Stimmung in den Fußgängerzonen und den Geschäften.

Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag lädt der Koblenzer Weihnachtsmarkt auf insgesamt sechs Plätzen – Münzplatz, Am Plan, Jesuitenplatz, Willi-Hörter-Platz, Vorplatz Liebfrauenkirche und Zentralplatz – ebenfalls zum Einkaufen und Verweilen ein.

In dieser gemütlichen Atmosphäre können die ersten Weihnachtseinkäufe ganz entspannt erledigt werden, die Händler aus Innenstadt und Gewerbepark freuen sich auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne.

Kontakt: Koblenz-Stadtmarketing GmbH Frau Theresa Eiser Bahnhofplatz 7 D-56068 Koblenz Tel.: +49 (0)2 61 – 303 88-36 Web: www.koblenz-stadtmarketing.de E-Mail: info@koblenz-stadtmarketing.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 08.11.2016