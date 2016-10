„Vergiss mein nicht! Wie meine Mutter ihr Gedächtnis verlor und ich meine Eltern neu kennenlernte“

Der Filmregisseur und Drehbuchautor David Sieveking hat einen ergreifenden Film gedreht und ein bewegendes Buch über die Alzheimer-Erkrankung seiner Mutter geschrieben. Die Demenzerkrankung eines Familienmitgliedes trifft immer die gesamte Familie und stellt sie vor eine große Bewährungsprobe. Am Freitag, 28.10.2016 um 18:30 Uhr wird er zu einer Lesung und Gesprächen in der Stadtbibliothek Koblenz im Forum Confluentes (Zentralplatz 1) erwartet. Sein Buch ist eine „Liebeserklärung an eine beeindruckende Familie“, eine herzzerreißend realistische Darstellung einer Krankheit, die Menschen und ihr Umfeld verändert.

Der Eintritt kostet 3 Euro. Karten gibt es auch im Vorverkauf bei der Stadtbibliothek.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 24.10.2016